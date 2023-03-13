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أخبار
المؤتمر نت - إتلاف 105 أطنان أدوية ومواد غذائية مسمومة

إتلاف 105 أطنان أدوية ومواد غذائية مسمومة

المؤتمرنت -
إتلاف 105 أطنان أدوية ومواد غذائية مسمومة
أتلف مكتب الصحة العامة في أمانة العاصمة، اليوم، 105 أطنان من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وتالفة.

وأوضح مدير مكتب الصحة في الأمانة الدكتور مطهر المروني، أن عملية الإتلاف تمت وفقاً للإجراءات القانونية، وبمشاركة ممثلي النيابة العامة والهيئة العليا للأدوية.

ولفت إلى أن الكمية المتلفة شملت 34 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية وتالفة، و71 طنا مواد غذائية متنوعة تالفة.

وأكد المروني الحرص على تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشأت الصيدلانية والغذائية، ومصادرة وإتلاف الأدوية والمواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك، بما يكفل حماية صحة المواطن.








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