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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات

أمطار غزيرة ورياح قوية على هذه المحافظات

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة ورياح قوية على هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، ورياحاً نشطة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تصاحبها العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد في فترتي الظهيرة والمساء على محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، البيضاء، الضالع، إب، تعز واجزاء من مرتفعات لحج وأبين.

وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد شرقاً إلى مناطق من محافظات الجوف، مأرب، وغرب كلاً من شبوة وحضرموت، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وتصل أقصى سرعة لها إلى 27عقدة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي أمانة العاصمة-العشاش : 20.8 ملم، السدة: 14.3، ذمار : 9.4، الحديدة : 3.8، إب : 3.6 ، ريمة: 2، عمران : 1ملم، المحويت : 0.5 ملم.

كما طلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات صعدة، مأرب والجوف وكانت بعضها غزيرة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد أو المجازفة في قطع الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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