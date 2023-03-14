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المؤتمر نت - دُشنت اليوم حملة ميدانية لضبط وتنظيم خطوط سير وفرز الباصات

حملة لتنظيم خطوط سير وفرز الباصات بصنعاء

المؤتمرنت -
حملة لتنظيم خطوط سير وفرز الباصات بصنعاء
دُشنت اليوم حملة ميدانية لضبط وتنظيم خطوط سير وفرز الباصات في مديريات الصافية والتحرير والسبعين والوحدة بأمانة العاصمة.

واستهدفت الحملة التي ينفذها مكاتب هيئة تنظيم شؤون النقل البري والمرور ووحدة الضبط المروري وفروعها وأقسامها بالمديريات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنظيم الخطوط ومنع وقوف الباصات في الجولات وتحويلها إلى مساراتها المحددة وإدخالها الفرز بميدان الشهداء وباب اليمن ومنطقة شميلة.

وخلال الحملة، أكد مدير فرع هيئة النقل بالأمانة محمد الشهاري، أن الحملة ستستمر حتى تثبيت الوضع وإلزام السائقين بعدم الوقوف بالجولات وعرقلة حركة السير، مع ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.








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