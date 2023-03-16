المؤتمرنت -

حريق يلتهم فندقاً في صنعاء

أخمد رجال الدفاع المدني، حريقاً نشب في فندق رويال عدن الكائن في شارع تعز بأمانة العاصمة.



وذكرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن فرق الإطفاء هرعت الى موقع الحريق فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران التي كانت في الطابق السادس من الفندق، خلال فترة وجيزة، ما أحال من امتدادها إلى الأدوار السفلية للفندق.



وأكدت المصلحة أنها تجري تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق، داعيةً إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.



وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريقاً آخر نشب في منزل مواطن بشارع تعز.