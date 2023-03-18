المؤتمرنت -

برلين.. مسـیرة احتجاجية من أجل السلام في اليمن

نظمت المبادرة الألمانية لإنهاء الحـرب على اليمن ومنظمة إنـسان لحقوق الإنـسان والسـلام والجالية اليمنية بولاية "شـلیسفیغ هـولشـتایـن" في ألمانيا، اليوم السبت، مسـیرة احتجاجية من أجل السلام في اليمن وبمناسبة الذكرى الثامنة لبداية العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكيا على اليمن.



وبدأت المسيرة مـن أمـام الـسفارة السعودية بالعاصمة الألمانية بـرلـین مـرورا بـالـسفارة الأمريكية إلـى مـكتب المستشارية الاتحادية، بهدف تذكير المسؤولين عـن الحـرب على الـیمن والـعالـم بـأن حـربـاً عدوانية غير مشروعة تشن على الیمن مـنذ ثمـان سـنوات.



ولفت بيان المسيرة إلى أن الشعب الیمني تعرض لـلقصف ودُفـع بـه إلـی الـهاویـة مـن قـبل ـتحالـف العدوان، وأودت هـذه الحـرب بحیاة مئات الآلاف وشردت الملایین من منازلهم، وأن الوضع في الیمن الیوم هو أسوأ کارثة إنسانية في عصرنا.



وأكد البيان أنه يجب على المجتمع الـدولـي أن یـتوقـف أخـیرًا عـن تجاهل الكارثة الإنسانیة في الیمن.



ودعا البيان جميع وسـائـل الإعـلام إلى الاهتمام بالوضع الإنساني في الیمن.. مشدداً على ضرورة إيصال صوت الشعب الیمني.



كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلی إحـالـة قـضية الضحایا المـدنـیین الـیمنیین، بـمن فـیهم الأطـفال، إلـی المـحكمة الجنائیة الدولیة لـلتحقیق في جـرائـم الحـرب وجـرائـم ضـد الإنـسانـیة وتـقدیـم الجناة للـعدالـة، ورفـع الـحصار عـن المـطارات والموانئ في الـیمن.



وأعلن المشاركون في المسيرة دعمهم لكلما ما من شأنه تحقيق السلام وإنهاء الحرب والعملیات العسكریة ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وصـرف مـرتـبات المـوظـفین وخـروج الـقوات الأجـنبیة مـن الـیمن بـما یـحفظ سـلامـة وأمن واستقرار اليمن والمنطقة.