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المؤتمر نت - أكدت الجمعية الفلكية اليمنية، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 2023م - 1444 هجرية

الجمعية الفلكية: غداً المتمم لشعبان والخميس غرة رمضان

المؤتمرنت -
الجمعية الفلكية: غداً المتمم لشعبان والخميس غرة رمضان
أكدت الجمعية الفلكية اليمنية، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 2023م - 1444 هجرية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن بعد غدٍ الخميس هو أول أيام شهر رمضان، ويوم الجمعة 21 أبريل عيد الفطر/ غرة شوال.

ينشر المؤتمرنت فيما يلي نص البيان:

الجمعية الفلكية تعلن:
غرة رمضان الخميس 23 -3 -2023م
وغرة شوال الجمعة 21 -4 -2023م

في الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة والعشرين بتوقيت اليمن الإقليمي من مساء يوم الثلاثاء 21 / 3 / 2023 م الموافق 29 شعبان من العام الهجري 1444 يحدث القِرَان بين الشمس والقمر؛ وفي هذا اليوم يتم غروب القمر في الساعة السادسة والدقيقة الثالثة عشرة في مغرب اليمن المعتمد تاريخيا في سواحل الحديدة وبعد حوالي سبع دقائق بإذن الله تعالى يكون غروب الشمس في الموقع المذكور مما يؤكد أنَ مدة المكث بين الغروبين هي سالبة لأنَ القمر يغرب قبل الشمس ومن المستحيل رؤية أي هلال؛ علما أن القاعدة الهامة هي إذا غرب القمر قبل غروب الشمس أولا وحدث القِرَان بعد غروب الشمس ثانيا، لا يكون اليوم التالي هو أول الشهر الهجري الجديد؛ ولذلك سوف يُعلن أنَ اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان.

وتكون غرة رمضان لهذا العام يوم الخميس الموافق الخميس 23/3/2023م.

وأما غرة شوال فسيكون المحاق يوم الخميس 20 / 4 / 0232 م الساعة السابعة والدقيقة الثانية عشرة صباحا ويكون غروب الشمس في سواحل الحديدة الساعة السادسة والدقيقة الرابعة والعشرين وأما القمر فسيغرب بعد ذلك بحوالي اثنتين وعشرين دقيقة، وهنا يتحقق الشرطان ليكون اليوم التالي هو اليوم الأول من الشهر الهجري الجديد وهما أولاً: حدوث القران قبل غروب الشمس وثانيا:
تكون مدة المكث بين غروبي القمر والشمس موجبة وكافية لإمكانية الرؤية لأي هلال وفقاً للرؤية الحديثة المعتمدة إسلاميا.

وبناءً على ما سبق تكون غرة شهر شوال / عيد الفطر يوم الجمعة 21/4/2023م.

وكل عام وأنتم في عافية وخير وسلام


المهندس: محمود إبراهيم الصغيري ..........رئيس الجمعية
القاضي العلامة يحيى بن يحيى العنسي ..... أمين عام الجمعية
الأستاذ الباحث الفلكي عدنان الشوافي ....... مدير العلاقات
في الجمعية الفلكية اليمنية








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