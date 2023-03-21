الثلاثاء, 21-مارس-2023 الساعة: 10:00 م - آخر تحديث: 09:51 م (51: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا‮ ‬بعد‮ ‬تقاسم‮ ‬قطبي‮ ‬العدوان‮ ‬لجنوب‮ ‬الوطن؟‮ ‬
يحيى علي نوري
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أسقطت الدفاعات الجوية اليوم في محافظة الجوف طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لتحالف العدوان

إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للعدوان في الجوف

المؤتمرنت -
إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للعدوان في الجوف
أسقطت الدفاعات الجوية اليوم في محافظة الجوف طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لتحالف العدوان.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "وينغ لونغ2" صينية الصنع تابعة لتحالف العدوان وذلك بعد قيامها باختراق الأجواء اليمنية.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف تمت ظهر اليوم بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة وحاضرة للتصدي لأي محاولات لاختراق السيادة اليمنية أو أي اعتداء من قبل تحالف العدوان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: بايدن يرفع السرية عن وثائق "منشأ كورونا"
محافظات: الحديدة.. ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة
أخبار: رياح قوية وأمطار رعدية على هذه المحافظات
عربي ودولي: فرنسا تغلي.. اشتباكات عنيفة في عدة مدن
أخبار: علامات تظهر على اللسان تنذر بأمراض خطيرة
أخبار: المرتضى يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى
رياضة: ألكاراز يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس
محافظات: تواصل حملة حماية الثروة الحيوانية بالحديدة
أخبار: 16 جريحاً بنيران العدو السعودي في صعدة
أخبار: 1889 مدنياً ضحايا العدوان بمأرب في 8 سنوات
اقتصاد: روسيا: شطب ديونا بـ20 مليار دولار لأفريقيا
أخبار: رصد 111 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: تأكيد رسمي على توسعة وتطوير مطار تعز الدولي
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي
فنون ومنوعات: رحيل الفنانة المصرية لبنى محمود
عربي ودولي: فلسطين: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخ
علوم وتقنية: اكتشاف خلل يؤدي إلى الإصابة بالسكري
أخبار: يمن موبايل تكرم 49 موظفا من كوادرها
أخبار: رفع قيمة المساعدات النقدية لفقراء اليمن بـ38%
علوم وتقنية: عشبة سامة تعالج مرض السرطان
علوم وتقنية: طريقة جديدة لعلاج عدم انتظام دقات القلب
أخبار: النواب يقر تقرير بشأن لائحة تنظيم مولدات الكهرباء
أخبار: افتتاح مركز الفخامة للأعراس والمناسبات بصنعاء
أخبار: منظمة: تفشي الحصبة وشلل الاطفال باليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023