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أخبار
المؤتمر نت - حذر أخصائي أمراض الكبد الروسي الدكتور سيرغي فيالوف من الإفراط بتناول الفيتامينات. مشيراً الى انه يمكن أن يؤدي لعواقب وخيمة

طبيب يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات

المؤتمرنت -
طبيب يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات
حذر أخصائي أمراض الكبد الروسي الدكتور سيرغي فيالوف من الإفراط بتناول الفيتامينات. مشيراً الى انه يمكن أن يؤدي لعواقب وخيمة.

ووفق فيالوف، فإن الاختيار الصحيح للمواد الغذائية يحتوي على جميع الفيتامينات اللازمة لصحة الإنسان. إلّا ان الكثيرين يعتقدون أن أجسامهم تعاني من نقص الفيتامينات. موضحاً "عندما نتحدث عن الفيتامينات يظهر لدينا لسبب ما شعور بالذنب؛ لأن كل شخص يعتقد أنه يفتقر إلى الفيتامينات، ولا أحد يعتقد أن جسمه يحصل على الفيتامينات اللازمة وأكثر. والسبب هو اعتقادهم أن الأطعمة التي يتناولونها خالية من الفيتامينات، ولكن الواقع عكس ذلك".

مؤكدا "عند تناول الفيتامينات من دون استشارة الطبيب قد يؤدي هذا لارتفاع تركيز الفيتامينات في الجسم"، وفق وكالة "نوفوستي".

وحسب الأخصائي الروسي، فان الإفراط في تناول فيتامين D مثلا يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على حالة العظام والأوعية الدموية ومنظومة المناعة وحتى على القدرات المعرفية للشخص؛ إذ «تؤدي زيادة جرعات فيتامين D إلى ارتشاح الكالسيوم من العظام وتثبيط منظومة المناعة وضعف الأوعية الدموية والذاكرة. وقد كشفت نتائج دراسة بريطانية، أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى التخلف العقلي».

ويخلص الخبير الروسي الى القول إن جسمنا يحتاج يوميا إلى 600-800 وحدة دولية من فيتامين D. ولكن كثيرين يتناولون جرعات أكبر تصل إلى 2000-4000 وحدة دولية.








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