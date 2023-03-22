المؤتمرنت -

توقعات بأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، البيضاء، أبين، شبوة وهضاب وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.



ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجواء من السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى.



وأشار المركز إلى رياح نشطة إلى شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن والسواحل الشرقية.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في صرفيت بالمهرة 147 ملم، كما هطلت أمطار رعية متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة، كانت أغلبها خارج محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو المجازفة بقطع الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.



كما حذر السائقين في المنحدرات والطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب والانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية التي تغمرها السيول.



ونبه مرتادي البحر والصيادين غرب خليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

