المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان

بعث الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك 1444هـ.. جاء فيها:



الأخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - قائد الثورة - الأكرم



تحية طيبة وبعد:



يسرني أن اهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444هـ الذي يتزامن مع الذكرى الثامنة ليوم الصمود الوطني في وجه اعتى عدوان غاشم شُن على شعبنا ووطننا، مؤكدين على اننا كنا وسنظل معكم وبقية القوى الوطنية المقاومة للعدوان حريصين على الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن وكرامته باعتبار ذلك واجباً وطنياً مقدساً.



إنني بإسمي وبإسم اخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إذ اهنئكم واخوانكم قيادات أنصار الله بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإنني ومن خلالكم أشيد عالياً بتضحيات شعبنا اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والشرفاء من أبناء القبائل، ونؤكد مساندة السعي للتفاهم على تهيئة الأجواء نحو تحقيق السلام الذي يضمن حقوق الشعب اليمني كاملة ويحافظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن وخروج كل القوات الأجنبية من كل التراب الوطني.



ختاماً نسأل المولى عز وجل الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية وشهر مبارك.



وتقبلوا خالص التحايا



أخوكم/ صادق بن أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام