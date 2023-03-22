المؤتمرنت -

بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو رأس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن أطيب التهاني والتبريكات للشيخ أبو راس بحلول الشهر الكريم .. سائلا الله العلي الكريم أن يهل الشهر الكريم على جميع أبناء الشعب اليمني بالخير واليُمن والبركات، وأن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية ليواصل مشوار عطائه السياسي في خدمة الوطن وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة العدوان.