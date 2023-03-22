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أخبار
المؤتمر نت - بعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الصحفي عبدالرشيد الفقيه،

قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الصحفي عبدالرشيد الفقيه بوفاة والده

المؤتمرنت -
قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الصحفي عبدالرشيد الفقيه بوفاة والده
بعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الصحفي عبدالرشيد الفقيه، وذلك بوفاة والده الأستاذ / خالد غالب الفقيه، والذي وافاه الأجل يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 بصنعاء.

وعبّر العاملون في صحيفة الميثاق وموقع المؤتمرنت والمركز الإعلامي عن خالص العزاء وعظيم المواساة للزميل عبدالرشيد الفقيه، وإخوانه، وكافة أفراد الأسرة بهذا المصاب الجلل.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه واصدقائه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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