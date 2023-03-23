المؤتمرنت -

الأمين العام يهنئ رئيس المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بشهر رمضان

رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، وجميع قيادات المؤتمر، وكافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبة وبعد:



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1444هـ، يسرني أن أرفع إليكم آيات التهاني وأصدق التبريكات باسمي شخصياً ونيابة عن زملائي في الأمانة العامة وجميع قيادي وكوادر المؤتمر الشعبي العام بكل أطره التنظيمية بهذه المناسبة العظيمة التي تتزامن مع احتفال شعبنا اليمني باليوم الوطني للصمود وما يمثله هذا اليوم من تجسيد لما قدمه شعبنا من تضحيات في سبيل الدفاع عن كرامته وحريته وسيادته واستقلاله ووحدته الوطنية.



ولعله من المناسب الإشارة إلى أنه ومع قدوم شهر رمضان من كل عام يتذكر المؤتمريون بكل فخر واعتزاز حنكتمكم في قيادة المؤتمر في أخطر المراحل التي مر بها الوطن والمؤتمر ونجاحكم في الحفاظ على وحدته وتماسكه رغم كل المؤامرات والمخططات التي تستهدفه داخلية كانت او خارجية.



اننا في هذه المناسبة الدينية ونحن نجدد العهد بولائنا المطلق لله ولليمن ووحدته وأهداف ثورته المباركه 26 سبتمبر و14 اكتوبر فإننا نجدد لكم العهد بالوقوف خلف قيادتكم للمؤتمر بما يجسده هذا التنظيم الوطني من اهداف وقيم ومبادئ يمنية تحافظ على الثوابت الوطنية وتؤمن بنهج الوسطية والاعتدال، وسنكون عوناً لكم في كل الظروف وفي كل الأحوال.



وإذ نجدد لكم التهاني بهذه المناسبة العظيمة ومن خلالكم إلى كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم وقواه السياسية الوطنية المخلصة فإننا نجدها فرصة لنشدد على أهمية تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية وتماسكها وبما يضمن الحفاظ على قوة وصلابة العلاقة بين القوى الوطنية المقاومة للعدوان وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وشركاؤهم وإحباط أي مؤامرات تستهدف هذه الجبهة أو تسعى لإثارة الفتنة بين قواها ومكوناتها.



وفقكم الله في مهامكم الوطنية والتنظيمية وسدد على طريق الخير خطاكم وحفظ الله اليمن والمؤتمر.. وكل عام وأنتم واليمن وشعبها بألف خير ومؤتمرنا الشعبي العام في تطور وتألق وازدهار.





أخوكم/

غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام