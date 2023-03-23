المؤتمرنت -

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في الرؤية الأفقية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى شديدة الغزارة على أجزاء من محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى، وغزيرة على أجزاء من محافظة حضرموت.



وأضاف أنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز, إب، لحج، الضالع، البيضاء, أبين, شبوة وهضاب وصحاري محافظتي حضرموت و المهرة.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة السرعة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.



وأوضح أنه هطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، أبين ، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة، كانت أغلبها خارج محطات الرصد الجوي.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو المجازفة بقطع الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر السائقين في المنحدرات والطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب والأنهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية التي تغمرها السيول.



ونبه مرتادي البحر والصيادين غرب خليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.