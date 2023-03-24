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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس، برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من هيئات المؤتمر الشعبي العام (الوزارية- النيابية- الشوروية - الرقابة التنظيمية)

دعت إلى نشر قيم التسامح والسلام.. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بشهر رمضان

المؤتمرنت -
دعت إلى نشر قيم التسامح والسلام.. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس، برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من هيئات المؤتمر الشعبي العام (الوزارية- النيابية- الشوروية - الرقابة التنظيمية)، قدّم خلالها رؤساء وأعضاء هيئات المؤتمر أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، الذي يحل علينا واليمن أرضاً وشعباً تتعرض وللعام الثامن على التوالي لأبشع عدوان أدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية

وثمنت هيئات المؤتمر عاليا تضحيات شعبنا اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والشرفاء من أبناء القبائل، في مواجهة قوى العدوان ل8 سنوات ماضية، معبّرة كذلك عن شعورها بالفخر والاعتزاز لمواقف المؤتمر الشعبي العام النابعة من إنتمائه الوطني وميثاقه الوطني والذي يرى في الولاء الوطني مبدأ شريف لا ينسجم مع التبعية ايا كان شكلها أو نوعها.

وجدد رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية التأكيد على التفافهم خلف قيادة تنظيمهم ممثلة برئيسه الأخ صادق بن امين ابو راس، وتأييدهم ومباركتهم لما يتخذه من مواقف سواء على الصعيد الوطني والسياسي، أو ما يصدره من توجيهات وقرارات تنظيمية هادفة إلى إعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار.








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