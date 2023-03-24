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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، على عدة محافظات، محذراً من اضطراب البحر قبل وأثناء هطول الأمطار شمال شرق خليج عدن

أمطار غزيرة وضباب وتحذير من اضطراب البحر

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة وضباب وتحذير من اضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، على عدة محافظات، محذراً من اضطراب البحر قبل وأثناء هطول الأمطار شمال شرق خليج عدن.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات حضرموت، المهرة، شبوة، البيضاء، أبين، عدن، لحج، الضالع وتعز.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية ورياح تصل إلى الشديدة شمال شرق خليج عدن، وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى وخاصة السواحل الشرقية.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات إب، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، عمران، الجوف وجنوب مأرب .

وحسب المركز قد تهب رياح معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 18عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: سقطرى : 17.0 ملم، تعز-المطار : 10.9، المكلا : 1.5، تعز- الحوبان : 2.7 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، جنوب مارب، البيضاء، الضالع، تعز، لحج، أبين وسقطرى كانت أغلبها خارج محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ونتيجة تشكل السحب المنخفض والضباب أو الشابورة المائية.

كما حذر البحارة والصيادين في سواحل محافظتي حضرموت والمهرة من اضطراب البحر وارتفاع الموج قبل وأثناء هطول الأمطار شمال شرق خليج عدن.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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