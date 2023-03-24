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المؤتمر نت - رفع الشيخ سيف عبدالولي الهياشي القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
رفع الشيخ سيف عبدالولي الهياشي القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة وبــعــــد:

يسرني باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وقيادات المؤتمر في هيئات منظمات المجتمع المدني المختلفة أن أرفع إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1444 هجرية ومؤكدا لكم دعمنا ووقوفنا بجانبكم في تحمل المسؤولية في قيادة المؤتمر الشعبي العام الذي اثبتم من خلال قيادتكم له في اصعب الظروف مدى القدرة والكفاءة الحكيمة والشجاعة والإخلاص.

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة نجدد لكم كل الدعم والمساندة لقيادة حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.. متمنين لكم دوام الصحة والعافية ولشعبنا العظيم الخير والنماء والتقدم والازدهار والأمن والأمان والاستقرار والسلام.

وكل عام وأنتم بخير وبصحة وعافية..


أخوكم الشيخ/ سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة








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