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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عضو اللجنة العامة، عضو المجلس السياسي الأعلى، أحمد غالب الرهوي

الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عضو اللجنة العامة، عضو المجلس السياسي الأعلى، أحمد غالب الرهوي، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

يسرني أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، هذه المناسبة الإيمانية والمحطة الروحانية التي تهذب النفوس بالتواضع والرحمة، وتشحذ العقول بالتأمل والحكمة، وأهنئ من خلالكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وأطره التنظيمية وقواعده وحلفائه وأنصاره في كل ربوع اليمن وفي المهجر.

ولعل هذه المناسبة تكتسب أهمية إضافية كونها تأتي ونحن على مشارف العام التاسع من الصمود، بينما أبواب السلام مشرعة، ومسار النضال مفتوح على كل احتمالات التحرر والانتصار.

ولا ننسى في هذا المنعطف ما بذلتموه من جهود في سبيل توحيد الجبهة الداخلية وحمايتها من التصدع، وتحصينها من دعاة الفتنة، بمعية الإخوة قيادات أنصار الله وبقية القوى الوطنية الثابتة بمواقفها، النائية عن حسابات المكاسب وخيارات المصالح، مهما كانت التضحيات، من منطلق أن وحدة اليمن واستقلاله واستقراره ثوابت لا تقبل المساومة.

أكرر التهنئة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، متمنياً لكم دوام الصحة والعافية، داعياً الله أن يجعلنا وإياكم من أصفيائه وجنده وأهل محبته، ومن عتقاء الشهر الكريم إنه سميع مجيب.

وكل عام وأنتم بخير

أخوكم
أحمد غالب الرهوي
عضو اللجنة العامة
عضو المجلس السياسي الأعلى








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