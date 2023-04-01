المؤتمرنت -

موجة غبار واسعة الانتشار تضرب هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة محافظات، وغباراً واسع الانتشار في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، البيضاء، الضالع، لحج، أبين وشبوة والسواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، مأرب، الجوف، حضرموت والمهرة.



وأشار المركز إلى غبار واسع الانتشار يشمل صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي صنعاء (نقم) : 18.8 ملم، السدة : 12.2، إب : 06.2، المحويت : 01.0ملم.



كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، البيضاء، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت حيث كانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.



ونبه المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى من التعرض للغبار الواسع الانتشار.