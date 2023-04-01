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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور إبراهيم حسين عباس شرف الدين، مدير مكتب الصحة السابق بمحافظة المحويت

الوهباني يعزي بوفاة الدكتور إبراهيم شرف الدين

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الدكتور إبراهيم شرف الدين
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور إبراهيم حسين عباس شرف الدين، مدير مكتب الصحة السابق بمحافظة المحويت، بعد مسيرة مهنية وإنسانية حافلة بالعطاء.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي والمواساة لنجل الفقيد محمد إبراهيم حسين عباس شرف الدين وإخوانه، وكافة آل شرف الدين بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت في هذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الوطنية واسهامه في خدمة القطاع الصحي والمهام والأعمال التي شغلها وتفانيه في أداء واجبه، إضافة إلى مساهمته الفاعلة في العمل التنظيمي، حيث كان مثالاً للقيادي المؤتمري المخلص وصاحب الكفاءة والخبرة.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون " .








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