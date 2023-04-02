المؤتمرنت -

11 مليار دولار خسائر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

نظمت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم مؤتمراً صحافياً بالتزامن مع يوم الصمود الوطني استعرضت فيه خسائر الامانة العامة لرئاسة الجمهورية جراء استهداف العدوان للبنية التحتية للقصور الجمهورية والمقار التابعة لها.



وأشار بيان صادر عن المؤتمر، إلى أن العدوان استهدف مقدرات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية طيلة ثمان سنوات بألف غارة، أدت إلى ارتكاب أفظع الجرائم وتدمير كلي للقصور ومباني ومقدرات الرئاسة في أمانة العاصمة صنعاء وفروعها في المحافظات.



ولفت إلى أن أبرز الجرائم التي استهدفت رئاسة الجمهورية تمثلت في اغتيال رئيس الدولة الشهيد صالح الصماد ورفاقه، وغيرهم من الشهداء والجرحى من قيادات ومنتسبي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية.



وذكر البيان أن خسائر الامانة العامة لرئاسة الجمهورية خلال 8 سنوات بلغت تريليونين و986 ملياراً و337 مليون ريال، ما يعادل أكثر من 11 مليار دولار شملت خسائر مباشرة وغير مباشرة.



وبين أن الجرائم والانتهاكات والمآسي والخسائر التي تعرضت لها الامانة العامة لرئاسة الجمهورية تم توثيقها بما يمكن الدولة من مقاضاة العدوان وملاحقة الجناة وإلزامهم بدفع التعويضات.



من جانبه استعرض رئيس دائرة الشئون الفنية والتجهيزات محمد الحضرمي خسائر الامانة العامة لرئاسة الجمهورية في أمانة العاصمة وفروعها في المحافظات.. مبينا أن القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء و21 مرفقا تابع له تعرضت للقصف من طيران العدوان بعدة غارات.



وأشار إلى أن مقر التشريفات بمطار صنعاء ومكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء تعرضا للقصف الجوي، بالإضافة إلى استهداف القصور الجمهورية بمحافظات صعدة، والحديدة، وتعز، عدن، والمكلا، وسيئون، والمهرة، ومأرب والمرافق التابعة لها.



ولفت الحضرمي إلى أن القصور الجمهورية في المحافظات المحتلة تعرضت للنهب والسلب بعد استهدافها من قبل طيران العدوان.. لافتا إلى أن حجم الأضرار في جميع القصور الجمهورية والمقار التابعة لها بلغت أكثر من 90 بالمائة.



وأوضح أن استهداف القصور والمقار التابعة لها نتج عنه توقف عدد من المشاريع والصيانة، وتعطيل العمل في هذه المباني والمقرات واستئجار مقرات لاستقبال الوفود من الأمم المتحدة والوسطاء الإقليميين.