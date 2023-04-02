المؤتمرنت -

أجواء مغبرة وأمطار رعدية.. والأرصاد يحذر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، وأجواء مغبرة نسبياً على صحارى ثلاث محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع والبيضاء.



وقد تمتد الأمطار شرقاً لتشمل أجزاء من هضاب محافظتي حضرموت والمهرة، وتكون أكثر غزارة على محافظات شبوة، لحج وأبين وأجزاء من محافظتي مأرب والجوف.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة على السواحل الجنوبية والشرقية وصولاً إلى المناطق الداخلية منها وأمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الغربي.



وحسب المركز قد تكون الأجواء مغبرة نسبياً في المناطق الشمالية من صحارى محافظات حضرموت، مأرب والجوف.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: سيئون: 29.6 ملم، صنعاء- المطار: 14.5، إب : 14.2، صنعاء-حدة : 8، حجة : 2.6، عتق : 1، عمران : 1 ملم.



كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على العاصمة صنعاء وأجزاء من محافظات المحويت، عمران، البيضاء، الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوة، المهرة، حضرموت، مأرب والجوف كانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودي، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى من التعرض للأتربة الواسعة الانتشار.