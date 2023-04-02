المؤتمرنت -

إتلاف كمية زيتون مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة

ضبطت وأتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس كمية من الزيتون منتهي ومخالف للمواصفات القياسية المعتمدة.



وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها اليوم انه تم إتلاف كمية 774 عبوة من الزيتون شرائح بسبب مخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود تغير في الخواص الحسية للمنتج وعدم إحكام غلق العبوات.



وأشار البلاغ إلى أن عملية الضبط والاتلاف تمت في فرع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وفقاً للإجراءات القانونية والمهام المخولة للهيئة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.



ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تشديد الإجراءات في المنافذ والمراكز الرقابية لمنع التهريب لأي سلع أو بضائع محظورة أو مغشوشة ومخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وغير صالحة للاستخدام، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها أن تضر المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.



وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجميع بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والنقل والتخزين لمختلف السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

