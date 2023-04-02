الأحد, 02-أبريل-2023 الساعة: 10:17 م - آخر تحديث: 10:16 م (16: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الإعلامي اليساري الكبير سعيد الجناحي المتميز بفكره وكتبه ومواقفه
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
إنها لحظات لليمن الجديد الديمقراطي الموحد
يحيى علي نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - إتلاف كمية زيتون مخالف للمواصفات القياسية

إتلاف كمية زيتون مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة

المؤتمرنت -
إتلاف كمية زيتون مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة
ضبطت وأتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس كمية من الزيتون منتهي ومخالف للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها اليوم انه تم إتلاف كمية 774 عبوة من الزيتون شرائح بسبب مخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود تغير في الخواص الحسية للمنتج وعدم إحكام غلق العبوات.

وأشار البلاغ إلى أن عملية الضبط والاتلاف تمت في فرع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وفقاً للإجراءات القانونية والمهام المخولة للهيئة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تشديد الإجراءات في المنافذ والمراكز الرقابية لمنع التهريب لأي سلع أو بضائع محظورة أو مغشوشة ومخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وغير صالحة للاستخدام، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها أن تضر المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجميع بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والنقل والتخزين لمختلف السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: تدشين المرحلة الثانية لدعم المطابخ المجتمعية
فنون ومنوعات: محمد رمضان يضرب خطيب زوجته السابق
رياضة: برشلونة يهزم إلتشي ويزحف بثبات نحو اللقب
عربي ودولي: احباط هجوم ارهابي في الصومال
أخبار: الرهوي يؤكد أهمية دعم ورعاية الأيتام
رياضة: أرسنال يواصل زحفه نحو اللقب
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الدكتور إبراهيم شرف الدين
رياضة: سيتي يضرب ليفربول برباعية في البريميرليغ
رياضة: بايرن ميونخ ينتزع الصدارة من دورتموند
أخبار: خسائر وأضرار القطاع الصناعي والتجاري
محافظات: تدشين الحملات الرقابية على القائمة السعرية
اقتصاد: أسعار الذهب تغلق على انخفاض
أخبار: تدمير 3768 منشأة تعليمية بنيران العدوان
أخبار: 59 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: العراق.. 500 حالة اختناق بالعواصف الترابية
أخبار: موجة غبار واسعة الانتشار تضرب هذه المناطق
علوم وتقنية: 8 فوائد صحية مذهلة لعصير الرمان
رياضة: ميدفيديف يبلغ نهائي بطولة ميامي للتنس
فنون ومنوعات: الشيب المبكر.. إليكم بعض الأسباب
أخبار: المؤتمر يرحب باتفاق الأسرى ويدعو الحكومة الاستعداد لموسم السيول
أخبار: السياسي الأعلى يناقش آخر المستجدات السياسية
أخبار: السمكية تدين استحداثات دول العدوان في "عبدالكوري"
علوم وتقنية: هل تسبب السجائر الإلكترونية التسمم؟
أخبار: وقفات بالحديدة تنديداً بإحراق المصحف الشريف
أخبار: الصناعة تطلق حملات ميدانية لضبط الأسعار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023