الإثنين, 03-أبريل-2023 الساعة: 02:55 ص - آخر تحديث: 02:20 ص (20: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وداعاً للمجاهد الشهيد/ علي بن محمد الطمباله العولقي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
إنها لحظات لليمن الجديد الديمقراطي الموحد
يحيى علي نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أغلقت إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بمحافظة ذمار بالتنسيق مع مكتب الصناعة اليوم، معملين لإنتاج الحلويات بمدينة ذمار مخالفة للاشتراطات الصحية

إغلاق معملين للحلويات في مدينة ذمار

المؤتمرنت -
إغلاق معملين للحلويات في مدينة ذمار
أغلقت إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بمحافظة ذمار بالتنسيق مع مكتب الصناعة اليوم، معملين لإنتاج الحلويات بمدينة ذمار مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح نائب أول مدير مكتب الأشغال عبدالكريم الثمري ونائب مدير مكتب الصناعة ناشر عمران، أن عملية الضبط تأتي في إطار النزول الميداني لإدارة صحة البيئة للمنشآت الغذائية لمتابعة التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية.

وأكدا حرص مكتبي الأشغال والصناعة على الارتقاء بمستوى معامل إنتاج المواد الغذائية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

فيما أفاد مدير إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال عبدالحكيم المغربي، أن فريق الضبط قام بإغلاق المعملين تمهيدا لإحالة القائمين عليها إلى الجهات المختصة لتصحيح وضعهما وإلزامهما بتطبيق الاشتراطات الصحية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميلان يفاجئ نابولي برباعية في عقر داره
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز في صعدة
قضايا وآراء: وداعاً للمجاهد الشهيد/ علي بن محمد الطمباله العولقي
عربي ودولي: 13 هزة أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
فنون ومنوعات: صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك
رياضة: ريال مدريد يستعرض في شباك بلد الوليد
مجتمع مدني: تدشين المرحلة الثانية لدعم المطابخ المجتمعية
عربي ودولي: زلزالان يضربان منطقة عربية
فنون ومنوعات: محمد رمضان يضرب خطيب زوجته السابق
رياضة: برشلونة يهزم إلتشي ويزحف بثبات نحو اللقب
علوم وتقنية: اكتشاف فائدة غير متوقعة للقهوة
عربي ودولي: احباط هجوم ارهابي في الصومال
أخبار: خسائر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
أخبار: الرهوي يؤكد أهمية دعم ورعاية الأيتام
رياضة: أرسنال يواصل زحفه نحو اللقب
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الدكتور إبراهيم شرف الدين
رياضة: سيتي يضرب ليفربول برباعية في البريميرليغ
رياضة: بايرن ميونخ ينتزع الصدارة من دورتموند
أخبار: خسائر وأضرار القطاع الصناعي والتجاري
محافظات: تدشين الحملات الرقابية على القائمة السعرية
اقتصاد: أسعار الذهب تغلق على انخفاض
أخبار: تدمير 3768 منشأة تعليمية بنيران العدوان
أخبار: 59 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: العراق.. 500 حالة اختناق بالعواصف الترابية
أخبار: موجة غبار واسعة الانتشار تضرب هذه المناطق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023