المؤتمرنت -

5400 مدنياً ضحايا العدوان بالحديدة في 8 سنوات

عقد بمحافظة الحديدة، لقاء موسع للجنة حصر وتوثيق أضرار وانتهاكات العدوان على المحافظة لاستعراض المؤشرات الأولية للأضرار التي طالت البنية التحتية والقطاعات الخدمية والاقتصادية.



وخلال اللقاء، أشار وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد سليمان حليصي، إلى تداعيات ما تعرضت له محافظة الحديدة من جرائم حرب وانتهاكات لا حصر لها طالت كل مقومات الحياة ونتج عنها مآسي وكوارث إنسانية في مختلف المجالات.



وتطرق إلى دلالات وأهداف حصر وتوثيق الأضرار والانتهاكات ضمن اللجنة الفنية المكونة من البحث الجنائي، الأدلة الجنائية، الاشغال، حقوق الإنسان، الأراضي، الإحصاء، المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، الصحة والاعلام وغيرها من الجهات بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.



وفي اللقاء، استعرض مدير الشئون الانسانية بالمحافظة جابر الرازحي، آلية عمل اللجنة وما تم انجازه في حصر وتوثيق البيانات وفق مرجعيات وأطر قانونية ضمن عمل اللجنة الفنية، بما يكفل محاكمة دول العدوان التي ارتكبت أبشع الجرائم بمحافظة الحديدة.



من جانبه استعرض مدير مكتب حقوق الانسان بالمحافظة زين عزي، جانبا من الأرقام الخاصة بأضرار وانتهاكات العدوان والتي شملت الضحايا الذين استشهدوا وأصيبوا بغارات وقصف العدوان، والبالغ عددهم خمسة ألاف و408 شهداء وجرحى.



وأوضح أن عدد الشهداء الفين و243 شهيدا والجرحى ثلاثة آلاف و185 جريحا، فيما بلغ عدد المصابين بتشوهات واعاقات بسبب العدوان ألفا و972 معاقا.



وفيما يتعلق بأضرار البنية التحتية، أفاد عزي، أن العدوان استهدف مطار الحديدة وثلاثة موانئ و97 محطة ومولدات كهرباء و749 طرق وجسور و47 شبكات ومحطات اتصال و13 خزان وشبكة مياه و212 منشأة حكومية.



وأشار إلى تضرر وتدمير 61 ألفا و823 منزلا جراء قصف العدوان وتصعيد المرتزقة، و11 منشأة جامعية و88 مسجداً وأربعة أضرحة و109 منشآت سياحية و40 مستشفى ومركز صحي و82 مدرسة و81 منشأة رياضية و579 موقعاً أثرياً وثلاث منشآت إعلامية وألفا و735 حقلا زراعيا.



وبخصوص المنشآت الاقتصادية لفت مدير مكتب حقوق الانسان، إلى أنه تم توثيق جملة من الأضرار جراء القصف الممنهج والذي طال 60 مصنعا و57 ناقلة وقود وألفين و226 منشأة تجارية و 977 وسيلة نقل و125 شاحنة غذاء و79 سوق و225 قارب صيد و183 مخازن أغذية و53 محطة وقود و14 ميناء أنزال سمكي و78 مزرعة.