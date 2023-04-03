الإثنين, 03-أبريل-2023 الساعة: 07:46 م - آخر تحديث: 07:40 م (40: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وداعاً للمجاهد الشهيد/ علي بن محمد الطمباله العولقي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
إنها لحظات لليمن الجديد الديمقراطي الموحد
يحيى علي نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار

تحذيرات هامة .. قياس كمية الامطار في 5 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذيرات هامة .. قياس كمية الامطار في 5 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات، وضباب ورياح هابطة مثيرة للأتربة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، هضبة ووادي حضرموت، المهرة.

ومن المتوقع أيضاً تكوّن ضباب وسحب منخفضة كثيفة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، ورياح هابطة أثناء هطول الأمطار مثيرة للأتربة والرمال وبخاصة على السهول الساحلية والصحارى.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، غرب الجوف، جنوب مأرب والصحارى.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : ريمة : 19.5 ملم، ذمار : 3، سيئون : 1.2، تعز : 0.7، المحويت : 0.5 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على العديد من المحافظات وكانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية حفاظا على سلامتهم.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب، ومن مخاطرة عبور الجسور الأرضية والتواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار وعند تدفق السيول








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المعتكفين
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 1.05%
مجتمع مدني: طبيبة تكشف مخاطر تقلبات الطقس
رياضة: ميلان يفاجئ نابولي برباعية في عقر داره
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز في صعدة
قضايا وآراء: وداعاً للمجاهد الشهيد/ علي بن محمد الطمباله العولقي
عربي ودولي: 13 هزة أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
فنون ومنوعات: صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك
رياضة: ريال مدريد يستعرض في شباك بلد الوليد
مجتمع مدني: تدشين المرحلة الثانية لدعم المطابخ المجتمعية
أخبار: رصد 50 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: أجواء مغبرة وأمطار رعدية.. والأرصاد يحذر
عربي ودولي: زلزالان يضربان منطقة عربية
فنون ومنوعات: محمد رمضان يضرب خطيب زوجته السابق
رياضة: برشلونة يهزم إلتشي ويزحف بثبات نحو اللقب
علوم وتقنية: اكتشاف فائدة غير متوقعة للقهوة
عربي ودولي: احباط هجوم ارهابي في الصومال
أخبار: خسائر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
أخبار: الرهوي يؤكد أهمية دعم ورعاية الأيتام
رياضة: أرسنال يواصل زحفه نحو اللقب
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الدكتور إبراهيم شرف الدين
رياضة: سيتي يضرب ليفربول برباعية في البريميرليغ
رياضة: بايرن ميونخ ينتزع الصدارة من دورتموند
أخبار: خسائر وأضرار القطاع الصناعي والتجاري
محافظات: تدشين الحملات الرقابية على القائمة السعرية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023