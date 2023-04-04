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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، ورياحاً شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة

رياح قوية وأمطار متفرقة وتحذير للصيادين

المؤتمرنت -
رياح قوية وأمطار متفرقة وتحذير للصيادين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، ورياحاً شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، ذمار، ريمة، إب، تعز، المحويت، حجة، صعدة، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، هضبة ووادي حضرموت، المهرة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لتلك السواحل.

وأشار المركز إلى تشكّل ضباب وسحب منخفضة كثيفة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة السرعة على خليج عدن ومدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز : 39.9 ملم، المحويت : 38.5، ذمار : 15.5، ريمة : 9، إب : 8، السدة : 2.3، حجة : 1.5ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صنعاء، البيضاء، شبوة، أبين والضالع وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية حفاظا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى أربعة أمتار.








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