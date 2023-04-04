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المؤتمر نت - شرف: اليمن ينشد السلام العادل والمشرف

وزير الخارجية: اليمن ينشد السلام العادل والمشرف

المؤتمرنت -
وزير الخارجية: اليمن ينشد السلام العادل والمشرف
أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، أن الدول التي تدّعي حرصها على تحقيق السلام باليمن، عليها أن تكون صادقة في نواياها من خلال خطوات ملموسة على أرض الواقع.

وقال وزير الخارجية "ينبغي على الدول التي تدّعي حرصها على تحقيق السلام في اليمن أن تكون صادقة في نواياها من خلال إدانة العدوان والحصار على اليمن للعام التاسع على التوالي ووقف تزويد دول العدوان بالأسلحة والخبراء العسكريين والضغط على دول العدوان لإحراز تقدم في الملف الإنساني، سيما دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة".

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن والحرص الذي أبداه بشأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يتناسب مع ما تقوم به أمريكا على الواقع من توفير الغطاء لدول العدوان التي أعلنت حربها على اليمن واشنطن في 26 مارس 2015م.

وأضاف "إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بمثل هكذا تصريح التنصل من مسؤولياتها كطرف شارك في العدوان والحصار على اليمن، ما تسبب في أكبر أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر وتقديم نفسها كحمامة سلام".

واختتم وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على موقف صنعاء الداعي لإحلال السلام العادل والمشرف، معرباً عن استعداد صنعاء للدفاع على الشعب اليمني بكافة الوسائل المشروعة وقدرتها على تحقيق المطالب المشروعة للشعب اليمني في حال فشلت الوسائل السلمية في ذلك.








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