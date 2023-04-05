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المؤتمر نت - حث عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر عبدالله غالب الوهباني، على الاهتمام بشريحة الأيتام ودار رعاية وتأهيل الأيتام

الوهباني يحث على الاهتمام بشريحة الأيتام

المؤتمرنت -
الوهباني يحث على الاهتمام بشريحة الأيتام
حث عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر عبدالله غالب الوهباني، على الاهتمام بشريحة الأيتام ودار رعاية وتأهيل الأيتام، وتقدّيم الدعم لهذه المؤسسة الوطنية، باعتبار الأيتام من أكثر الشرائح الاجتماعية حاجة للدعم والرعاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى في الحفل الخطابي الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية وتأهيل الأيتام، بمناسبة يوم اليتيم العربي، إلى تزامن إحتفالية يوم اليتيم العربي مع الذكرى الثامنة للصمود في وجه العدوان والتذكير بتضحيات آباء الأيتام، وما سطره الشهداء من ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

ولفت الوهباني إلى أن الفعالية تأتي مع قرب إحياء ذكرى غزوة بدر الكبرى؛ المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، التي تتجسد فيها معاني الصمود والثبات والتمكين والنصر على قوى الشرك والضلال والطغيان.

وأكد حرص المجلس السياسي الأعلى على تقديم الرعاية والاهتمام بالأيتام كجزء من الصمود اليمني، وتعزيز دعائم التكافل الاجتماعي في ظل المرحلة الراهنة.

ونوَّه عضو السياسي الأعلى بجهود إدارة ومدرِّسي دار رعاية وتأهيل الأيتام في تربية وتعليم الطلاب الأيتام، رغم توقف المرتبات والأوضاع الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أوضح مدير دار رعاية الأيتام، الدكتور أحمد الخزان، أن يوم اليتيم العربي يُحتفى به بداية أبريل من كل عام، لإسعاد الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

وأشار إلى أن الدار يأوي نحو 750 يتيماً ويتيمة، بحاجة إلى المأكل والملبس والدواء والتعليم.. لافتاً إلى حقوق الأيتام التي شرعها الله في القرآن الكريم، وربط الدين باليتيم وأعمال البر والإحسان والنهي عن قهر ونهر اليتيم وأخذ حقوقه.

وأفاد الدكتور الخزان بأن الدين الإسلامي الحنيف حث على رعاية الأيتام وكفالتهم.. مبيناً أن كفالة الأيتام ليست مادية فحسب، وإنما رعاية شؤونهم تربوياً وتعليمياً وتقديم التوجيه والنصح، وتوفير حاجاتهم الشخصية والاجتماعية.

وتطرق إلى ما حققه دار الأيتام من نجاحات خلال العام الجاري في المسابقات العلمية والرياضية والثقافية وغيرها.. داعياً الجميع إلى لفت النظر لليتيم، وتلبية كل متطلباته ودعم قدراته بما يعزز مبدأ الشعور الإنساني بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وأُلقيت كلمة عن الأيتام للطالب أحمد جوهر، عرضت الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأيتام ومعاناتهم؛ جراء العدوان والحصار.. داعياً إلى الأخذ بأيدي الأيتام وإعطائهم حقوقهم التي خصها الله لهم في كتابه العزيز؛ باعتبارهم وصية الله في الأرض.








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