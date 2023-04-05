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المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بشدة قيام الكيان الصهيوني باقتحام الأماكن المقدسة والاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى الشريف واعتقال المئات منهم

الخارجية تدين الانتهاكات الصهيونية في الأقصى

المؤتمرنت -
الخارجية تدين الانتهاكات الصهيونية في الأقصى
أدانت وزارة الخارجية بشدة قيام الكيان الصهيوني باقتحام الأماكن المقدسة والاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى الشريف واعتقال المئات منهم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن هذه الممارسات الصهيونية تستدعي ردا صارما ومقاومة متعاظمة بما يكفل منع العدو من المساس مجددا بحرمة المسجد الأقصى.

وحملت الوزارة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب على حماقاته المستمرة من تداعيات وأحداث.

وجددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا الداعم والمناصر لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن نفسه واتخاذ ما يراه مناسبا لردع العدو الصهيوني ومنع صلفه المستمر بكافة السبل المتاحة.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات الصهيونية تحمل دلالات الخزي والعار لكل المهرولين نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وتشير بوضوح إلى سذاجة كل المبررات التي يتذرع بها المطبعون.

ودعت وزارة الخارجية كل الحكومات المطبعة مع العدو الصهيوني إلى مراجعة مواقفها باعتبارها مواقف غير مشرفة ولا تنسجم مع الموقف العام لشعوبها ولا مع الموقف العام للأمة المسلمة ككل.

كما دعت مجلس الأمن ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكل الدول والحكومات وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية المدنيين في فلسطين وإدانة ما يتعرضون له من انتهاكات سافرة ومستمرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه حتى استعادة وتحرير كامل أراضيه.








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