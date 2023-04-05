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المؤتمر نت - ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، بصنعاء مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع " اليونبس " في اليمن، فياض رسول، سير تنفيذ مشاريع اليونبس

بن حبتور يناقش مع مدير "يونبس" أهمية إسناد قطاع المياه

المؤتمرنت -
بن حبتور يناقش مع مدير "يونبس" أهمية إسناد قطاع المياه
ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، بصنعاء مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس" في اليمن، فياض رسول، سير تنفيذ مشاريع اليونبس في أمانة العاصمة والمحافظات وأهمية إسناد قطاع المياه والصرف الصحي.

وأشاد رئيس الوزراء بالعمل الكبير لليونيس والمنظمات الانسانية الأممية والدولية في اسناد الشعب اليمني خلال هذا الظرف العصيب الذي يمر به شعبنا منذ ثمان سنوات جراء العدوان والحصار.

ولفت إلى أن الجميع قيادات عليا ومسئولين ومواطنين ينظرون باحترام وتقدير كبيرين إلى الأدوار الإنسانية لمنظومة العمل الانساني وجهود اليونبس ومشاريعه في مجال البنى التحتية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز مستوى دعم اليونبس لقطاع المياه والصرف الصحي على المستوى الوطني بصورة عامة و أمانة العاصمة بصورة خاصة بالنظر إلى حجم الاحتياج المتعاظم لهذه الخدمة نتيجة النزوح الداخلي إليها من جميع محافظات الجمهورية.

وركز اللقاء على أهمية العمل المشترك في إسناد قطاع المياه الذي يمثل أولوية مطلقة للسكان سواء في المدن أو الريف.

بدوره ثمن رسول، مستوى الدعم المقدم من قبل رئيس الوزراء وكافة الوزراء والمسئولين والذي كان له أثره في نجاح أعمال اليونبس، مشيرا إلى إنجاز أكثر من الفين مشروع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأكد أنه سيتم الاخذ بعين الاعتبار الاستمرار في دعم قطاع المياه اتكاءً على سياسة الخروج الآمن، والذي يكفل لمؤسسات المياه الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتقليص الاعتماد على المشتقات النفطية في توليد الكهرباء.








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