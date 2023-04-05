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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ أحمد محمد المشعبي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة البيضاء

الشريف يعزي بوفاة القيادي أحمد المشعبي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة القيادي أحمد المشعبي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ أحمد محمد المشعبي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة البيضاء، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الشريف، في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الدكتور محمد أحمد المشعبي وإخوانه، بمناقب الراحل وأدواره الوطنية في الدفاع عن الثورة السبتمبرية والانتصار لأهدافها النبيلة، أو من خلال الاعمال الرسمية التي تقلدها، والتي كان آخرها نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء، وما حظي به طوال مسيرته العملية من احترام وتقدير في مختلف الأوساط.

ونوه الأمين العام المساعد بإسهامات الفقيد وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر التي سخرت حياتها لخدمة وطنها وخدمة أبناء البيضاء عبر مساهمته وسعيه الدؤوب لحل الكثير من المشاكل بين أبناءها.

مُعبراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل المشعبي بمدينة البيضاء ومديرية الصومعة في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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