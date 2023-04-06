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أخبار
المؤتمر نت - تتابع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اليمن بقلق بالغ تطورات الاعتداءات اليومية المتكررة من قبل مسؤولي وجنود العدو الصهيوني على المقدسات الإسلامية وآخرها اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين

المؤتمر يدين بشدة إرهاب الدولة الصهيوني ويدعو لموقف عربي إسلامي ضده (بيان)

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين بشدة إرهاب الدولة الصهيوني ويدعو لموقف عربي إسلامي ضده (بيان)
تتابع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اليمن بقلق بالغ تطورات الاعتداءات اليومية المتكررة من قبل مسؤولي وجنود العدو الصهيوني على المقدسات الإسلامية وآخرها اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين وكذا اعتقال المئات من الشبان الفلسطينين ناهيك عن اعتداءات المستوطنون الصهاينة اليومية على منازل وممتلكات الفلسطينين العزل.

إن الأمانة العامة للمؤتمر تدين بشدة هذه الجرائم الصهيونية وتعتبرها امتداداً لارهاب الدولة الذي تمارسه دولة الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات الإسلامية في مخالفة وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وبشكل بات يعكس سياسة عنصرية فجة وواضحة تنفذها حكومة اليمين المتطرف بقيادة الإرهابي بنيامين نتنياهو.

وتؤكد الأمانة العامة للمؤتمر أن اعتداءات وانتهاكات العدو الصهيوني ما كان لها أن تستمر لولا الصمت المخزي والفاضح للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية وبقية المنظمات الأممية والمدنية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

وتطالب الأمانة العامة للمؤتمر الشعوب العربية والإسلامية وحكوماتها والهيئات المعبرة عنها وعلى رأسها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني ومساندته ووقف الانتهاكات بحقه.

وتعبر الأمانة العامة عن تضامن المؤتمر الشعبي العام في اليمن بشكل مطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتؤيد حقهم في الدفاع عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم وعن المقدسات الإسلامية بكل ما يملكونه من خيارات حتى نيل حقوقهم كاملة وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء الخميس 15 رمضان 1444هـ الموافق 06 أبريل 2023م








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