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أخبار
المؤتمر نت -

وزيرة الداخلية الألمانية تؤيد تخفيف قانون الجرائم الجنسية

المؤتمرنت -
وزيرة الداخلية الألمانية تؤيد تخفيف قانون الجرائم الجنسية
دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى تخفيف التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية في ألمانيا.

وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "العقوبات المشددة أدت إلى مواجهة الشباب لتهم قاسية إذا تبادلوا صورا عارية مع بعضهم البعض... نشر الوعي حول مخاطر مشاركة مثل هذه الأمور الخاصة أكثر أهمية من المضي في توجيه تهم جنائية قاسية".

وذكرت الوزيرة أن الأمر هنا يتعلق بالأولويات، وقالت: "سيكون للسلطات بذلك الوقت والمساحة لمكافحة حدوث جرائم سيئة بالفعل".

ويناقش وزير العدل الاتحادي مع نظرائه على مستوى الولايات التغييرات المحتملة في هذا القانون.

ويعتبر حيازة أو توزيع محتوى إباحي عن الأطفال جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن لعام واحد منذ عام 2021. ومع ذلك غالبا ما تؤثر المادة الأكثر تشديدا "184 ب" من قانون العقوبات على الشباب - على سبيل المثال في حالة التبادل الرقمي لصور أو مقاطع فيديو جنسية.

وإذا قام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما بتصوير أنفسهم أثناء ممارسة جنسية، فإن هذه التسجيلات تعتبر محتوى إباحيا عن الأطفال ويمكن المعاقبة على حيازة هذه التسجيلات بمجرد بلوغهم سن المسؤولية الجنائية.
*المصدر : (د ب أ)








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