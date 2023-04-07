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المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان

الخارجية تدين العدوان الصهيوني على غزة ولبنان

المؤتمرنت -
الخارجية تدين العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
أدانت وزارة الخارجية بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن العدوان الصهيوني على غزة وجنوب لبنان، يأتي عقب الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى الشريف.

وأشارت إلى أن التصعيد الصهيوني في الأيام الأخيرة في المنطقة يأتي محاولة من العدو الصهيوني للهروب من المشاكل الداخلية التي تواجه حكومة الكيان الغاصب.

وأكدت أن الانتهاكات الصهيونية، تحمّل دلالات الخزي والعار للمهرولين نحو التطبيع مع هذا العدو وتشير بوضوح إلى سذاجة المبررات التي تتذرع بها الدول المطبعّة.

وجدد بيان وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً الداعم والمناصر لحق الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة في الدفاع المشروع عن نفسه واتخاذ ما يراه مناسبا لردع العدو الصهيوني ومنع صلفه المستمر بكافة السبل المتاحة.

وحملت وزارة الخارجية مجلس الأمن مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد الصهيوني الذي سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين.








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