المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل منقذه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الاخوين الشيخ/عبده محمد علي منقذه الحبيشي - عضو مجلس النواب بالدائرة (83) - عضو اللجنة الدائمـة الرئيسية، والشيخ/ أمين محمد علي منقذه الحبيشي - عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانهم، وكافة آل منقذه، بمديرية ريف إب، وذلك بوفاة والدتهم الفاضلة.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

