المؤتمرنت -

إنهيار صخري يغلق طريق صنعاء - المحويت

تسببت انهيارات صخرية جراء الأمطار الغزيرة في إغلاق الطريق الرابط بين صنعاء - الرجم - المحويت.



وأوضح مصدر محلي، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة المحويت خلال الساعات الماضية، تسببت في تساقط صخور كبيرة على طريق منطقة خبة بني عواض - الرجم، وأدت إلى توقف كلي لحركة مرور السيارات والمركبات العامة.



ودعا مرور محافظة المحويت السائقين إلى الاتجاه عبر الطريق السابق خط الرجم سهل باجل، وعدم الدخول من الخط الجديد (خبة -الاحزم-الاوساط).



وكان المركز الوطني للأرصاد دعا في وقت سابق المواطنين في مختلف المحافظات إلى الحذر من الانهيارات الصخرية والطينية على الطرقات الجبلية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء قيادة المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية.



ونبه المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الغزيرة من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وتدفق السيول في الشعاب والوديان أو المجازفة بعبورها.

