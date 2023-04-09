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أخبار
المؤتمر نت - سفينة حاويات جديدة تصل ميناء الحديدة

سفينة حاويات جديدة تصل ميناء الحديدة

المؤتمرنت -
سفينة حاويات جديدة تصل ميناء الحديدة
وصلت إلى رصيف الحاويات بميناء الحديدة اليوم، سفينة الحاويات “MARSA VICTORY” قادمة من جيبوتي.

وأوضح مدير عام محطة الحاويات بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان شوقي مرشد، أن السفينة التي وصلت إلى رصيف الحاويات، تحمل على متنها 297 حاوية.

وأشار إلى جاهزية طواقم العمل لسرعة تفريغ السفينة ومناولة ما تحتويه من بضائع وترحيلها إلى المحافظات دون تأخير.

وأكد القبطان مرشد، أن مؤسسة الموانئ حريصة على تسهيل إجراءات استقبال السفن وتعزيز الحركة التجارية والملاحية على أكمل وجه بما يتسنى دخول البضائع.








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