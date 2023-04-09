المؤتمرنت -

عــاجـل.. صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة

أصدرت وزارة الخدمة المدنية التعميم رقم 20 لسنة 1444 هـ بشأن صرف النصف الأول من مرتب شهر أغسطس 2018 لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف فيما يلي نص التعميم:



بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى .. وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ونظراً للظروف المعيشية التي يعانيها موظفي الدولة بسبب توقف صرف المرتبات فقد قضت التوجيهات بصرف النصف الأول من مرتب شهر أغسطس 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها.



واستمــــراراً للمهام والأعمال التي تقوم بها الوزارة مع وحدات الخدمة العامة بشأن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد وربط إصدار كشوفات المرتبات بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد آلياً عبر الربط الشبكي، ومعالجة وتصحيح الاختلالات القائمة وتحديث قاعدة البيانات المركزية، والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد، والاتفاق على آلية وإجراءات تعزيز البنك المركزي بالمرتبات والصرف بموجب خلاصات وكشوفات المرتبات الصادرة من الوزارة من نظام كشف الراتب الموحد.



وفي هذا الصدد تؤكد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ما يلي:



1. على كافة الجهات سرعة استكمال الإجراءات التالية خلال فترة ثلاثة أيام كحد اقصى:



• مراجعة المعالجات والمتغيرات التي تم عكسها [آلياً] من قبل الوزارة إلى كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر أغسطس 2018م بالخفض والإضافة والتأكد من صحتها.



• موافاة الوزارة بأي متغيرات أخرى سواء في جانب الاستحقاقات أو في جانب الاستقطاعات عبر النظام الآلي.



• مراجعة زكاة الفطر ومطابقتها مع الإقرارات الزكوية الفعلية والحقيقية والتأكد من شمولها جميع الموظفين ومن يعولون واستيفاء الإقرارات الزكوية الناقصة.



2. ستقوم الوزارة بعد انتهاء الفترة المحددة للجهات بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التالية:



• خلاصات مرتبات النصف الأول من شهر أغسطس 2018م لاستكمال إجراءات تعزيز البنك المركزي بالمرتبات بموجبها.



• كشوفات المرتبات التفصيلية لإبلاغ البنك المركزي وكاك بنك وهيئة البريد لاستكمال إجراءات الصرف بموجبها.



3. على كافة الوحدات الالتزام بإصدار خلاصات كشوفات المرتبات آلياً من قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد واستكمال إجراءات قطع الشيكات واستمارات الصرف، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات القانونية المتعلقة بصرف المرتبات وتصحيح الاختلالات.



4. على الوحدات التي تواجه نفقاتها من إيراداتها ومستمرة بصرف مرتبات موظفيها بصورة شهرية الالتزام بالأسس والتعليمات الواردة أعلاه وإصدار كشوفات مرتباتها من النظام الموحد لكشف الراتب بحسب الإجراءات وآلية العمل المتفق عليها.



5. على الوحدات المؤجلة والوحدات التي لم تستكمل الربط مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات سرعة موافاة الوزارة بنسخة آلية من الكشوفات والمتغيرات والإقرارات الزكوية قبل صرف المرتبات لإثباتها وتحديث بيانات موظفيها في قاعدة البيانات المركزية ونظام كشف الراتب الموحد.



وعليـــه:



تهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحــدات الخدمــــة العامــــة الالتزام بالقواعد والأسس والإجراءات القانونيـــة المنظمــة لعمليــــة صـــــرف المرتبــــات والتعليمـــات الـــــواردة أعـــــلاه.