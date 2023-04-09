المؤتمرنت -

بن حبتور يؤكد خصوصية العلاقات اليمنية السورية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خصوصية العلاقات الأخوية اليمنية السورية والأواصر الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين.



وأشاد رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم الوزير المفوض في سفارة الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، رضوان الحيمي، بثبات سوريا الكبير والمشرف بقيادة فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد في وجه الهجمة الصهيونية الغربية بقيادة أمريكا على مدار 12عاماً.



ونوه بالإمكانيات والقدرات المادية والبشرية لسوريا الشقيقة والتي تؤهلها لاستعادة بناء الدولة السورية وصنع الازدهار الاقتصادي، من جديد وتجاوز آثار المؤامرة الكبيرة التي استهدفتها.



واستمع رئيس الوزراء من الوزير المفوض، إلى شرح عن نشاط السفارة اليمنية بدمشق بقيادة السفير عبدالله صبري، وجهودها الدبلوماسية في تعزيز علاقات التعاون بين الشعبين الشقيقين بما في ذلك جوانب التنسيق المشترك في المقاومة للمشروع الصهيوني.



وأشار الحيمي، إلى تقدير القيادة السورية والفصائل الفلسطينية في سوريا الشقيقة للقيادة وثبات وصمود الشعب اليمني في وجه تحالف العدوان الأمريكي السعودي على هذا النحو المشرف الذي أثلج صدور كافة أحرار الأمة.