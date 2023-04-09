الأحد, 09-أبريل-2023 الساعة: 09:27 م - آخر تحديث: 09:13 م (13: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خصوصية العلاقات الأخوية اليمنية السورية والأواصر الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين

بن حبتور يؤكد خصوصية العلاقات اليمنية السورية

المؤتمرنت -
بن حبتور يؤكد خصوصية العلاقات اليمنية السورية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خصوصية العلاقات الأخوية اليمنية السورية والأواصر الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأشاد رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم الوزير المفوض في سفارة الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، رضوان الحيمي، بثبات سوريا الكبير والمشرف بقيادة فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد في وجه الهجمة الصهيونية الغربية بقيادة أمريكا على مدار 12عاماً.

ونوه بالإمكانيات والقدرات المادية والبشرية لسوريا الشقيقة والتي تؤهلها لاستعادة بناء الدولة السورية وصنع الازدهار الاقتصادي، من جديد وتجاوز آثار المؤامرة الكبيرة التي استهدفتها.

واستمع رئيس الوزراء من الوزير المفوض، إلى شرح عن نشاط السفارة اليمنية بدمشق بقيادة السفير عبدالله صبري، وجهودها الدبلوماسية في تعزيز علاقات التعاون بين الشعبين الشقيقين بما في ذلك جوانب التنسيق المشترك في المقاومة للمشروع الصهيوني.

وأشار الحيمي، إلى تقدير القيادة السورية والفصائل الفلسطينية في سوريا الشقيقة للقيادة وثبات وصمود الشعب اليمني في وجه تحالف العدوان الأمريكي السعودي على هذا النحو المشرف الذي أثلج صدور كافة أحرار الأمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: جرحى بانهيار مبنى في مدينة فرنسية
فنون ومنوعات: هجوم حاد على جعفر العمدة
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة
رياضة: فياريال يضرب ريال مدريد بثلاثية في الليغا
أخبار: أضرار للإفراط في شرب الماء قبل الفجر
أخبار: سفينة حاويات جديدة تصل ميناء الحديدة
أخبار: إنهيار صخري يغلق طريق صنعاء - المحويت
عربي ودولي: دعوات للاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى
مجتمع مدني: للتفاح 9 فوائد مدعومة علمياً.. تعرفوا عليها
محافظات: تعز.. رفد 30 مرفقاً صحياً بأدوية ومستلزمات
رياضة: توتنهام يخطف فوزاً مثيراً من برايتون
رياضة: روما يهزم تورينو ويتقدم للمركز الثالث
رياضة: سيتي يسحق ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي
اقتصاد: تداولات بورصة مسقط تتراجع
عربي ودولي: مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في تايلاند
علوم وتقنية: "الحازوقة".. علامة تحذيرية من مرض خطير
أخبار: وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي
أخبار: قنابل العدوان تقتل وتصيب 4 آلاف شخص بحجة
فنون ومنوعات: رئيسة هذه الدولة تحلق على متن مقاتلة
أخبار: الوفد العُماني يصل العاصمة صنعاء
أخبار: أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة للعام 1444
أخبار: 60 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: أمطار وسيول والأرصاد يحذر من الانهيارات
عربي ودولي: بايدن يُمدد سريان بعض العقوبات ضد روسيا
محافظات: ضبط 325 مخالفة تموينية في إب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023