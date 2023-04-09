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المؤتمر نت - افتتح رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط اليوم بصنعاء، معرض الشهيد الرئيس الصماد لكسوة العيد لأطفال الفقراء والمساكين

افتتاح معرض الصماد لكسوة العيد لأطفال الفقراء

المؤتمرنت -
افتتاح معرض الصماد لكسوة العيد لأطفال الفقراء
افتتح رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط اليوم بصنعاء، معرض الشهيد الرئيس الصماد لكسوة العيد لأطفال الفقراء والمساكين الذي ‏أقامته الهيئة العامة للزكاة ويستفيد منه 75 ألفا.

وطاف المشاط بالمعرض، معربًا عن سعادته وهو يشاهد الفرحة والسرور على محيا أطفال الفقراء والمساكين، منوها باهمية المعرض لاسيما وهو يستهدف فئة هامة من فئات المجتمع وبخاصة في شهر فضيل كشهر رمضان المبارك.

وعبّر عن الشكر لهيئة الزكاة على إقامة هذا المعرض لكسوة العيد لأطفال الفقراء والمساكين واليتامى وأحفاد بلال.

وأهاب الرئيس المشاط بكل الجهات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال بمد يد العون للفقراء والمساكين خصوصًا في خواتيم هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والغفران.

وقال رئيس مجلس السياسي الأعلى مخاطبًا الفقراء والمساكين: سيصلكم خير الهيئة العامة للزكاة، ففرحكم ما يسعدنا.

من جهته عبر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عن شكره للهيئة العامة للزكاة، لدورها الكبير وأنشطتها في جانب مصارف الزكاة في أمكانها المستحقة، للفقراء والمساكين وذوي الاحتياج والتي تسهم في تخفيف المعاناة للعديد من الأسر الفقيرة، ومنها هذا المعرض الذي يتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك.

وقال بن حبتور إن هذا المعرض يمثل جزء كبير من الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للزكاة، في إيصال عائدات الزكاة الى مستحقيها من الفقراء والمساكين.

وكان رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان ابو نشطان قد أوضح في كلمته أن هذا المشروع من ضمن المشاريع التي تحرص الهيئة على ادخال البهجة والسرور الى قلوب الفقراء والمساكين، حيث يستهدف هذا المشروع 75 الى 80 ألف مستفيد.

واشار الى أن هذا الموسم هو الموسم الرابع حيث وصل عدد المستفيدين خلال الاربعة المواسم الى حوالي 600 ألف مستفيد، من مصارف الزكاة الى مستحقيها من الفقراء والمساكين، مؤكداً أن الهيئة ستوسع مشاريعها بشكل أكثر مستقبلاً في عدد من المجالات وفي مقدمتها التمكين الاقتصادي.








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