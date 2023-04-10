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المؤتمر نت - كشفت جامعة صعدة عن حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها جراء استهداف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لبنيتها التحتية خلال ثمان سنوات من العدوان

3 مليارات ريال خسائر جامعة صعدة جراء العدوان

المؤتمرنت -
3 مليارات ريال خسائر جامعة صعدة جراء العدوان
كشفت جامعة صعدة عن حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها جراء استهداف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لبنيتها التحتية خلال ثمان سنوات من العدوان.

وأوضح تقرير صادر عن الجامعة، أن التكلفة التقديرية الأولية للخسائر بلغت ثلاثة مليارات و752 مليونا و575 ألف ريال.

وذكر التقرير أن طيران العدوان استهدف 13 مبنى جامعيا، وتسببت في تدمير ستة مباني كليا، وسبعة بشكل جزئيا، إضافة إلى تدمير الملحقات الخاصة بالجامعة.

وأشار إلى تضرر أكثر من 50 قاعة دراسية ومكتبا، وسبعة معامل للحاسوب والأقسام العلمية، بالإضافة إلى استهداف المكتبة المركزية للجامعة، وعددا من المكتبات الطلابية الخاصة.

وبين التقرير أن الاستهداف طال مبنيي السكن الطلابي التي تضم 440 غرفة ما أدى إلى تدميرها بالكامل، وكذا سكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الجديدة.

وأفاد بأن دول تحالف العدوان لم تضع أي حرمة للمنشآت الجامعية باعتبارها من الأعيان المدنية التي ينبغي تحييدها وفقا للقانون الدولي، كما طال القصف مسجد الجامعة أيضا.. لافتا إلى الاستهداف الممنهج للجامعة تسبب في توقف العملية التعليمية فيها لعامين دراسيين، واضطرت لاستئناف الدراسة تحت الأشجار، واستخدام بعض مدارس التي سلمت من التدمير.

وأكد التقرير تمسك الجامعة بحقها القانوني، في مقاضاة دول العدوان، لإعادة إعمار ما تم تدميره، معبرا عن الاعتزاز بصمود كوادر الجامعة وحرصهم على استمرار العملية التعليمية.








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