المؤتمرنت -

غبار يضرب 6 محافظات.. والأرصاد يحذر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية غباراً خفيفاً واسع الانتشار على 6 محافظات، وهطول أمطار رعدية متفرقة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إن يتوقع غباراً خفيفاً واسع الانتشار على محافظات مأرب، الجوف، شبوة، عمران، صنعاء وذمار، مع تلاشٍ تدريجي له، خلال الساعات القادمة.



وذكر أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وصعدة وأجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ومحافظة أرخبيل سقطرى.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مدخل باب المندب والسواحل الغربية وأجزاء من خليج عدن تتراوح سرعتها مابين 25 إلى 35 عقدة.



وأفاد المركز بهطول أمطار يوم أمس على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، تعز، وإب كانت اغلبها خارج نطاق محطات الرصد .



ونبه المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان أو المجازفة بعبورها.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في مدخل باب المندب والسواحل الغربية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



ودعا المركز المرضى وكبار السن والأطفال إلى أخذ الحيطة والحذر من الغبار الخفيف الواسع الانتشار.