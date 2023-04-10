المؤتمرنت -

تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بصنعاء

أكدت شركة النفط اليمنية أنه سيتم، بدءاً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، خفض التكلفة الفعلية للوقود في المناطق الحرة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أنه ‏بعد احتساب التكلفة الفعلية للسفن التي وصلت إلى ميناء الحديدة، ستكون تكلفة الوقود من صباح يوم غد 9 آلاف و500 ريال للدبة البنزين سعة ٢٠ لتراً بدلاً من 10 آلاف ريال، و11 ألفاً للدبة الديزل سعة ٢٠ لتراً بدلا من 11 ألفاً و500 ريال.



وأكد المتوكل أن الاحتساب يتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية للوقود.