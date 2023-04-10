المؤتمرنت -

يمن موبايل توزيع أرباح العام الماضي بنسبة 38%

أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال، عن توزيع أرباح العام الماضي والتي بلغت نسبتها 38 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.



وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السادس عشر اليوم، أن شركة يمن موبايل تحقق مستوى متصاعد في قطاع الاتصالات في الخدمات ومواكبة التقنيات الحديثة بشكل ملموس.



وأشاد بجهود قيادة الشركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكوادرها الذين يعملون في ظروف استثنائية في ظل العدوان والحصار مواكبين التطورات التقنية والتكنولوجية في عالم الاتصالات.



وحث الوزير النمير قيادة وكوادر الشركة على بذل المزيد من الجهود لتطوير إمكانات الشركة الفنية خاصة بعد الانتقال إلى الجيل الرابع "الفور جي" والتهيئة للانتقال إلى الجيل الذي يليه.



وأشار إلى أن الوزارة كجهة إشرافية تعمل مع شركة يمن موبايل وكل شركات الاتصالات العاملة في اليمن للنهوض بقطاع الاتصالات في اليمن، ومساعدة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها والانتقال إلى الأجيال المتقدمة.. مثمنا التزام شركة يمن موبايل بتطوير خدماتها والانتقال إلى الأجيال المتقدمة بخطوات ثابتة.



ودعا الوزير النمير شركات الهاتف المحمول إلى الالتزام بالمتطلبات التي عليها والانتقال إلى الأجيال المتقدمة لمواكبة التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات.



فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عصام الحملي أن الشركة واصلت مسيرة النجاح والتميز استمراراً للريادة التي حققتها في سوق الاتصالات اليمنية.



ولفت إلى أن الشركة رغم التحديات التي واجهتها جراء العدوان والحصار واستهداف مواقع ومحطات الشركة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وكذا ارتفاع تكاليف تحويل النقد من المحافظات وحدة المنافسة والتسارع التكنولوجي إلا أن الشركة استطاعت تجاوز تلك الصعوبات محققة نتائج متميزة.



وذكر الحملي أن الشركة التزمت بممارسات الحوكمة الرشيدة وتبني أساليب التخطيط الاستراتيجي والمضي قدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة 2022-2026م، وخطتها التنفيذية للعام السابق والعمل بوتيرة عالية لتحقيق الأهداف.



وبين أن الشركة حققت أعلى حصة سوقية في قطاع الاتصالات بنسبة 47 بالمائة بعدد مشتركين تجاوز عشرة ملايين.. مشيرا إلى أن الشركة عملت على الانتقال إلى تقنية الجيل الرابع وإطلاق خدمة الـ(G4) كأول مشغل في اليمن، والتحديث والتطوير الشامل للأنظمة والتقنيات وتركيب أنظمة جديدة بأحدث المواصفات العالمية.



وبين الحملي أن الشركة حققت إجمالي إيرادات تجاوزت 220 مليار ريال بمعدل نمو 83ر15 بالمائة عن المحقق خلال العام السابق، وحققت صافي أرباح بعد خصم الزكاة والضريبة أكثر من 44 مليار ريال بمعدل نمو 61ر25 بالمائة عن العام السابق.



وأكد أن الشركة أولت المسئولية الاجتماعية اهتماماً خاصاً كونها جزء من المجتمع ملتزمة نحوه حيث شاركت في العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى دعم القطاعات الأكثر اجتياحاً في المجتمع.



وفي الاجتماع، اعلن مندوب وزارة الصناعة والتجارة اكتمال النصاب لكبار المساهمين في الشركة، والموافقة على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة وفقاً للقانون.