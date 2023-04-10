الإثنين, 10-أبريل-2023 الساعة: 11:23 م - آخر تحديث: 11:18 م (18: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - إحالة 50 متهماً على ذمة هذه القضايا إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد

إحالة 50 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة

المؤتمرنت -
إحالة 50 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
ناقش اجتماع في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والضبط والتحقيق في ست قضايا فساد، التي تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة.

وأقرت الهيئة إحالة 50 متهماً على ذمة هذه القضايا إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد بوقائع فساد الإضرار بمصلحة الدولة والاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، وتهريب عملة أجنبية وغسل العائدات الإجرامية، والتهرب الجمركي بحجم تعاملات مالية غير مشروعة، وضرر بلغ 5 ملايين و227 ألف دولار، ومبلغ 20 مليوناً و727 ألف ريال سعودي، ضُبط منها مليونان و567 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى ضرر بمبلغ 21 مليوناً و390 ألف ريال يمني.

كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات تعّقب المتهمين الفارين والأموال والمتحصلات المهربة في الداخل والخارج.

ووافقت الهيئة على مسودة وثيقة معايير النزاهة في مؤسسات الدولة؛ تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.

واستعرض اجتماع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مقترح تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتوافق مع مهامها في القانون وإستراتيجية مكافحة الفساد، ومتطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة، وأرجأت استكمال مناقشته إلى اجتماع مقبل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: تدشين مشروع تكريم جرحى ومعاقي العدوان
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب 1%
عربي ودولي: 5 قتلى بإطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية
فنون ومنوعات: وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي
أخبار: تحذير لمَن يعاني من الشخير
عربي ودولي: ماكرون يدعو أوروبا إلى عدم التبعية لأمريكا
اقتصاد: روسيا تعاني من التضخم.. إليكم آخر الأرقام
رياضة: أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي
محافظات: إتلاف كمية من مستحضرات التجميل بالبيضاء
أخبار: 3 مليارات ريال خسائر جامعة صعدة جراء العدوان
أخبار: شركة الغاز بصنعاء تبشر المواطنين بهذا الخبر
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ بلال صالح البجلي
أخبار: افتتاح معرض الصماد لكسوة العيد لأطفال الفقراء
أخبار: المشاط يؤكد موقف اليمن الثابت من السلام
عربي ودولي: جرحى بانهيار مبنى في مدينة فرنسية
علوم وتقنية: 4 مكونات صحية لوجبتي الإفطار والسحور
أخبار: 89 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: بن حبتور يؤكد خصوصية العلاقات اليمنية السورية
أخبار: توقعات باستمرار الأمطار على هذه المحافظات
فنون ومنوعات: هجوم حاد على جعفر العمدة
أخبار: وفدان عماني وسعودي يبحثان في صنعاء وقف العدوان وصرف مرتبات الموظفين
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة
رياضة: فياريال يضرب ريال مدريد بثلاثية في الليغا
مجتمع مدني: أضرار للإفراط في شرب الماء قبل الفجر
أخبار: سفينة حاويات جديدة تصل ميناء الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023