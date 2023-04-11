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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة الرعد أحياناً على عدة محافظات، ورياحاً قوية تسبب اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة

رياح قوية وأمطار غزيرة في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
رياح قوية وأمطار غزيرة في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة الرعد أحياناً على عدة محافظات، ورياحاً قوية تسبب اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على محافظات صعدة، الجوف، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة وأرخبيل سقطرى.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على محافظات ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة، وعلى الصحارى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على مدخل باب المندب والسواحل الغربية وأجزاء من خليج عدن تتراوح سرعتها بين 25 إلى 35 عقدة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حدة ـ القطاع : 4 ملم، صنعاء ـ المطار : 0.2.

كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وصحارى محافظات الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان أو المجازفة بعبورها.

ونبه سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر وباب المندب من اضطراب وارتفاع الموج.








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