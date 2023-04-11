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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى العميد علي عبدالله البعداني، عضو اللجنة الدائمة، مدير عام مديرية المشنة، في وفاة نجله المهندس محمد

الأمين العام يعزي العميد علي البعداني بوفاة نجله

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي العميد علي البعداني بوفاة نجله
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى العميد علي عبدالله البعداني، عضو اللجنة الدائمة، مدير عام مديرية المشنة، في وفاة نجله المهندس محمد.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة للعميد علي البعداني وجميع أفراد أسرته وكافة آل البعداني بمديرية بعدان محافظة إب في هذا المصاب.

وابتهل الأمين العام إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقائه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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