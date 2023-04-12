الأربعاء, 12-أبريل-2023 الساعة: 04:25 ص - آخر تحديث: 04:15 ص (15: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تحذر من استمرار نهب ثروات اليمن النفطية والمعدنية

صنعاء تحذر من استمرار نهب ثروات اليمن

المؤتمرنت -
صنعاء تحذر من استمرار نهب ثروات اليمن
حذرت وزارة النفط والمعادن، من استمرار نهب ثروات اليمن النفطية والمعدنية من قبل حكومة المرتزقة والشركات التي ما تزال تعمل ضمن أراضي الجمهورية اليمنية الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه رغم الهدنة والمحاولات الحثيثة لرئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني من أجل السلام، إلا أن هناك من يستمر في نهب الثروات المعدنية إلى اليوم.

وقالت البيان" إننا في وزارة النفط والمعادن نتابع ذلك عن كثب، وسنعمل مع الجهات المختصة على ردع وتوقيف أي نهب للثروة المعدنية ونحتفظ بحقنا القانوني في مُساءلة كل من له صله بعملية النهب سواء كانوا أفراد أو شركات أو غير ذلك، وسنعمل بكل الطرق على استرداد كافة الأموال والثروات المنهوبة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: سيتي يهزم بايرن ويقترب من المربع الذهبي
رياضة: إنتر يضع قدماً في نصف نهائي الأبطال
فنون ومنوعات: حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان
رياضة: الأهلي يهزم الوحدة في قمة مثيرة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: 100 قتيل بغارات جوية لجيش ميانمار
أخبار: شهيد و10 جرحى بنيران سعودية في منبه
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: مقتل 4 جنود إثر هجوم مسلح في باكستان
أخبار: الدفاع المدني يطلق تحذير عاجل للمواطنين
محافظات: ضبط 32 مخالفة سعرية في الحديدة
أخبار: رياح قوية وأمطار غزيرة في هذه المحافظات
علوم وتقنية: 5 أخطاء غذائية تؤثر على نومك
مجتمع مدني: هل تناول المكسرات مفيد لصحة قلبك؟
عربي ودولي: مستوطنون يغلقون مدخل بلدة الخضر
فنون ومنوعات: القبض على مُسنة في عملية سطو على بنك
رياضة: الدوري الإسباني: ألميريا يهزم بلنسية بثنائية
محافظات: الاطلاع على أضرار سيول الأمطار في حجة
علوم وتقنية: علامات على الجلد والأظافر تنذر بالخطر
ثقافة: وزارة الإعلام تنعي محمد حنيش
أخبار: إحالة 50 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
مجتمع مدني: تدشين مشروع تكريم جرحى ومعاقي العدوان
أخبار: يمن موبايل توزيع أرباح العام الماضي بنسبة 38%
أخبار: 64 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب 1%
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023