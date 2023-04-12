المؤتمرنت -

صنعاء تحذر من استمرار نهب ثروات اليمن

حذرت وزارة النفط والمعادن، من استمرار نهب ثروات اليمن النفطية والمعدنية من قبل حكومة المرتزقة والشركات التي ما تزال تعمل ضمن أراضي الجمهورية اليمنية الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني.



وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه رغم الهدنة والمحاولات الحثيثة لرئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني من أجل السلام، إلا أن هناك من يستمر في نهب الثروات المعدنية إلى اليوم.



وقالت البيان" إننا في وزارة النفط والمعادن نتابع ذلك عن كثب، وسنعمل مع الجهات المختصة على ردع وتوقيف أي نهب للثروة المعدنية ونحتفظ بحقنا القانوني في مُساءلة كل من له صله بعملية النهب سواء كانوا أفراد أو شركات أو غير ذلك، وسنعمل بكل الطرق على استرداد كافة الأموال والثروات المنهوبة".