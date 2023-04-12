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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات باستمرار الأمطار على 14 محافظة

المؤتمرنت -
توقعات باستمرار الأمطار على 14 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء وأرخبيل سقطرى وغرب الجوف.

وذكر أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، أبين ومأرب، وعلى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة السرعة إلى قوية على مدخل باب المندب والسواحل الغربية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 20-30 عقدة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : المحويت : 37 ملم، حجة : 18.2، عمران : 10.0، ريمة : 9.3، صنعاء-المطار : 6.7، صنعاء-القطاع : 4.1ملم.

كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وصحارى محافظات الجوف، مأرب والمهرة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان وإلى عدم المجازفة بعبورها.

ونبه سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر وباب المندب من اضطراب وارتفاع الموج.








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